Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
«Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян.
Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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