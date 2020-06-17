Президент России Владимир Путин призвал Росатом обеспечить безопасность при размещении центров обработки данных на территориях атомных станций.

В ходе рабочей встречи глава Росатома Алексей Лихачев сообщил главе государства, что компания вместе с Ростелекомом запустили в прошлом году самый крупный центр обработки данных (ЦОД) в Европе. Он отметил, что есть идея такие центры размещать на территориях атомных станций.

«Да. Но все-таки у вас особый режим работы атомных электростанций. Здесь появятся новые физические, юридические лица, надо быть очень аккуратными, надо обеспечить безопасность», — сказал Путин в ходе рабочей встречи.

«Конечно, все будет», — ответил Лихачев.

«Режимы должны быть обеспечены. А в целом вы абсолютно правы, их нужно держать рядом. Это существенным образом — мы на одном из совещаний об этом говорили — будет облегчать их работу, снизит их издержки, связанные с энергетикой», — заключил Путин.