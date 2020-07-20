Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

В понедельник президент принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи. В этот же день на «Севмаше» в Санкт-Петербурге заложили два фрегата 22350, а на северодвинском «Севмаше» заложили две многоцелевые атомные подлодки с крылатыми ракетами «Ясень-М».

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%», — сказал Путин.