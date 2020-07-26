Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону c Владимиром Зеленским отметил, что озвученная украинским президентом позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти подтверждение в реальных действиях, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей», — говорится а сообщении.