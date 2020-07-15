Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Но главное — то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», — рассказал Песков о рабочем графике президента.

Он добавил, что Путин будет на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Оттуда же он примет участие в общении в формате видеоконференции с другими судостроительными комплексами — «Севмаш» и «Северная верфь», где также будут закладывать новые корабли.

«Пообщается с представителями, которые работают на заводе «Залив», будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать», — заключил Песков.