Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня, сообщил в среду государственный телеканал «Беларусь 1».

«Как стало известно Агентству теленовостей, сегодня президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области», — сообщила ведущая новостного выпуска.

В эфире было отмечено, что инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.

«В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный, поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время», — сообщила ведущая.

В среду Лукашенко вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, 19 июня, состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. По его итогам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что президенты условились продолжить разговор в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Однако после посещения в российской столице торжественных мероприятий, предусмотренных программой, — парада, возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и приема – Лукашенко улетел в Минск.