Владимир Путин заявил, что национальные валюты могут девальвироваться из-за мирового кризиса. Такое заявление российский лидер сделал на саммите G20, передает РИА Новости.

«Большой риск несет девальвация национальных валют, фискальные доходы снижаются, при этом необходимость допподдержки экономики увеличивается», — сказал Путин.

Также он добавил, что массовая безработица и бедность являются главными мировыми проблемами.

Саммит G20 проходит в режиме видеоконференции 21 и 22 ноября под председательством короля Саудовской Аравии.

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