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Президент России Владимир Путин отметил, что менее чем за полгода число замозанятых в России выросло в 2,5 раза — с 300 до 700 тысяч человек. Глава государства напомнил о мерах поддержки этим гражданам, включая полное возвращение налога на профессиональный доход за 2019 год. Путин добавил, что пока что налоговый режим для самозанятых был введен лишь в некоторых регионах, и предложил распространить его на всю страну. Также он предложил предоставлять статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.