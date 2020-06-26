Президент России Владимир Путин предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону обсудить терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирус, разрушающиеся стратегии безопасности, Украину, Сирию и Ливию, по его словам, эти темы никуда не ушли.

«При этом старые наши проблемы, старые угрозы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению. Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, это возможные пандемии в широком смысле этого слова, не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня», — сказал Путин в ходе видеоконференции.

Он выразил мнение, что сегодня стороны обсудят все, что он перечислил, «поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим, наверное, и о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, Ливии — знаю, что она тебя беспокоит, тревожит».