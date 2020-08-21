Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта и драматурга Юрия Энтина с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

«За годы вдохновенного труда вы в полной мере раскрыли свой незаурядный талант, добились впечатляющих профессиональных успехов, своим многогранным творчеством обогатили отечественный кинематограф, драматическое и анимационное искусство. Миллионы людей самых разных возрастов и поколений любят и ценят ваши произведения за доброту и оптимизм, за позитивный, жизнеутверждающий настрой», — говорится в сообщении.

Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: «Приключения Буратино», «31 июня», «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Гостья из будущего», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!», «Незнайка с нашего двора». Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Юрий Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи «Чунга-Чанга».