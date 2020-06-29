Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения по телефону, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что со своей стороны Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором приняли участие и туркменские военнослужащие.

Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменского стратегического партнерства и сотрудничества, говорится в сообщении.