Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей, сообщается в тексте указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который приводит пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года скорректировать (разработать) при участии Государственного совета РФ и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей», — говорится в сообщении.

Помимо этого поручено "разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ и по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

ОРИЕНТИРЫ

Путин поручил правительству при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию национальных целей.

«Правительству РФ ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего указа», — отмечает президент в указе.

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

Реальный рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, говорится в тексте указа.