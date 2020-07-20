Штрафы для экспортеров за невозврат валютной выручки уменьшились в несколько раз. Закон об этом подписал президент Владимир Путин 20 июля 2020 года.

Закон существенно снижает административную нагрузку на российских экспортеров. Если раньше штрафы составляли до 75-100% от незачислений валютной выручки, то новый документ снижает его размер до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте.

Кроме того, смягчаются санкции — теперь мерой ответственности будет предупреждение или штраф в размере от 3% до 5% за невозврат выручки. За невозврат аванса по импорту в рублях и в иностранной валюте — только штраф в размере от 3% до 5%.

За несвоевременное предоставление отчетности по валютным операциям уполномоченным банкам административной ответственности больше не будет, если задержка представления составит менее 90 дней.

В некоторых случаях участники внешнеэкономической деятельности будут полностью освобождены от ответственности — при сумме контракта меньше 200 тысяч рублей и при возврате выручки в течение 45 дней после поступления денег на зарубежный счет экспортера.

Закон подготовлен в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на поддержку экспортеров и улучшение условий для ведения внешнеэкономической деятельности.