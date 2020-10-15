Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании проезда по платным дорогам и правилах формирования тарифов на проезд по ним. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Документ направлен на развитие системы в России безбарьерных платных дорог. По замыслу авторов, он должен поспособствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow) на платных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог. Система free-flow, напомним, предусматривает свободный проезд по платным дорогам с последующим взиманием оплаты за него. Технология представляет собой специальные рамки с датчиками и камерами, которые фиксируют весь проезжающий транспорт. Устройства распознают номера машины, определяют класс автомобиля и наличие транспондера.

Закон запрещает движение по платным дорогам без оплаты проезда. При этом в документе указано, что взимание платы за проезд по платной дороге или платному участку дороги осуществляется оператором, а методика расчета платы и предельная сумма будут утверждаться правительством, властями региона или органом местного самоуправления в зависимости от того, о дороге какого значения идет речь. Размер платы за проезд по участку дороги устанавливается оператором, и эта стоимость должна быть равной «для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории».

Также в законе уточняется, что при въезде на дорогу, оборудованную барьерами, плата за проезд вносится на въезде либо на выезде. В случае безбарьерного въезда оплата может осуществляться с помощью электронного средства регистрации проезда, и закон дает автовладельцам возможность оплаты в течение пяти суток после проезда, если на этой дороге не ведется электронная регистрация, если у водителя нет необходимого устройства или он заранее не перевел нужную сумму оператору платного участка.

Ранее сообщалось, что система безбарьерного проезда free-flow будет реализована на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы. На ней планируется установить 12 рамок взимания платы, каждая из которых будет оборудована типовым составом видеокамер, антенн и датчиков. В настоящее время «Автодор» уже тестирует такую систему на федеральной трассе М-4 «Дон».