Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.
В Москву на парад в этом году приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
Глава государства еще раз уделил внимание подвигу тех, кто воевал.
«Только что мы возложили цветы к Вечному огню, почтили память Неизвестного Солдата, который стал символом всех не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Мы не знаем – это действительно так и есть, – мы не знаем ни имени, ни возраста, ни национальности бойца, погибшего в битве под Москвой, но он родной для миллионов людей. Сын, муж, брат, дед, отец. Мы будем всегда их помнить – тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей», — сказал Путин.
«Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла – важная, неотъемлемая часть истории наших стран, бесценный пример торжества справедливости, гуманизма — я говорил об этом сегодня на параде — всепобеждающей силы сплочённости, дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления трудностей», — добавил президент, отметив, что сейчас это касается вопросов глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией.
По его словам, большинство присутствующих сегодня в Москве руководителей стран знают, как эффективно и своевременно решаются эти вопросы.
«Я еще раз хотел бы сказать, что искренне рад видеть всех вас в Москве. Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая. Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!», — сказал Путин.
/ Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.1 из 17
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.2 из 17
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.3 из 17
Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.4 из 17
Перед началом парада президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.5 из 17
В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.6 из 17
По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.7 из 17
Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.
На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк8 из 17
Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.9 из 17
Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.10 из 17
По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.11 из 17
Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнём.12 из 17
В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".13 из 17
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.14 из 17
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.15 из 17
В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.
Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.
1 из 17
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.
2 из 17
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.
3 из 17
Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.
4 из 17
Перед началом парада президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.
5 из 17
В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.
6 из 17
По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.
7 из 17
Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.
На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк
8 из 17
Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
9 из 17
Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.
10 из 17
По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.
11 из 17
Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнём.
12 из 17
В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".
13 из 17
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.
14 из 17
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.
15 из 17
В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.
Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.