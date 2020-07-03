На встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Владимир Путин поддержал идею проработать новые меры защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.

В ответ на соответствующее предложение президент ответил согласием, передаёт ТАСС.

По словам Путина, в действующем законодательстве указывается цепочка тех, кто имеет право на получение определённых сумм в случае отзыва лицензий у банков. Однако если такая проблема существует, её надо проработать.

В пятницу, 3 июля, Владимир Путин проводит итоговое заседание рабочей группой, готовившей поправки к конституции и созданной его указом 15 января. Как сообщалось, в мероприятии, которое пройдёт в режиме видеоконференции, примут участие все члены рабочей группы. В её составе 75 человек: законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели.

Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер-министр Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина сообщил, что итоги голосования по поправкам усилят персональную ответственность чиновников и поставят перед правительством страны новые задачи. Он также отметил, что результаты плебисцита подтвердили поддержку курса, предложенного главой РФ Владимиром Путиным. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин назвал плебисцит по поправкам в Конституцию РФ — своевременным мероприятием, которое сплотило общество вокруг президента России, писал NEWS.ru.