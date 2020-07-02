Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам», — заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета «Победа».

Он также поблагодарил всех граждан страны, участников добровольческих объединений, которые в эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений. «Такая забота, участие были незаменимы», — подчеркнул президент.

Президент РФ напомнил, что в прошлый раз оргкомитет «Победа» собирался в декабре, в преддверии Года памяти и славы; тогда обсуждались инициативы и планы, приуроченные к юбилею Победы.