Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам», — заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета «Победа».
Он также поблагодарил всех граждан страны, участников добровольческих объединений, которые в эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений. «Такая забота, участие были незаменимы», — подчеркнул президент.
Президент РФ напомнил, что в прошлый раз оргкомитет «Победа» собирался в декабре, в преддверии Года памяти и славы; тогда обсуждались инициативы и планы, приуроченные к юбилею Победы.
«Как известно, не все, что было намечено, удалось воплотить в жизнь. Но самый дорогой, главный праздник нашей страны, несмотря ни на что, состоялся. В священный для всех нас день, 9 мая мы чествовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких. А 24 июня — в годовщину легендарного Парада победителей — по Красной площади, по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей, причем из разных стран мира: и наши военнослужащие, и их коллеги из-за границы», — добавил Путин.