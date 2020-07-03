Президент России Владимир Путин записал видеопоздравление для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с его 80-летним юбилеем, в котором отметил многолетнюю дружбу с казахстанским лидером, сообщила пресс-служба Назарбаева.

Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля.

«Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», — сказал Путин, которого цитирует пресс-служба Назарбаева.

В видеопоздравлении российский президент назвал общепризнанными мудрость и дальновидность Назарбаева, его колоссальную ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт.

«Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее», — сказал Путин.