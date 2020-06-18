Российское медицинское сообщество достойно ответило на нынешние вызовы. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам и гостям торжественной церемонии вручения медицинской премии «Призвание», опубликованной 18 июня на сайте Кремля.

Глава государства поздравил всех с приближающимся праздником — Днем медицинского работника, отмечаемом в третье воскресенье июня. В 2020 году он выпадает на 21 июня.

«Эта престижная, авторитетная премия уже в 20-й раз присуждается представителям одной из самых гуманных и благородных профессий на Земле. Среди ее лауреатов — врачи, специалисты, ученые, организаторы здравоохранения — талантливые, безгранично преданные своему делу, профессиональному и нравственному долгу люди», — отметил российский лидер.

В настоящее время, когда Россия столкнулась с эпидемией коронавируса, многие из медицинских работников, в том числе лауреаты премии, работают, сражаются за жизни своих пациентов, демонстрируют высочайший уровень профессиональных качеств и настоящее мужество.

Путин поблагодарил их за самоотверженный труд, отметив, что этот колоссальный опыт будет востребован в дальнейшем.

Как сообщалось ранее в четверг, общая сумма выплат медикам, работающим с COVID-19, превысит 5,2 млрд рублей.

По состоянию на 18 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 561 091, в том числе 7790 — за последние сутки. 313 963 человека выздоровели, 7660 пациентов скончались.