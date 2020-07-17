Президент РФ Владимир Путин открыт к взаимовыгодному равноправному диалогу со всеми странами, включая США, но без менторства и попыток навязывания каких-либо решений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин ищет добрых отношений со всеми странами, он готов к взаимовыгодному диалогу, конструктивному диалогу, но при одном условии, что этот диалог ведется на равных, без менторства, без попытки навязывать какие-то решения и с готовностью принимать во внимание позицию друг друга», — сказал Песков в интервью «Авторадио», отвечая на вопрос о взаимодействии с США.

По его словам, у руководителей страны до 2000 года были иллюзорные представления, что теперь, когда нет конфронтации с США, наступит время вселенской гармонии, взаимной любви.

«Обманулись, поняли, что обманулись. Очень хорошо это понимает президент Путин. Именно поэтому он с 2000 года проводит абсолютно последовательную четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы. Но она преследует одну цель — повышение благосостояния россиян, не повышение благосостояния американцев, а россиян. Именно для этого и во имя этого Путин и работает», — добавил Песков.