Владимир Путин назвал возможный спад ВВП России в 2020 году. Об этом президент заявил в ходе выступления на саммите АТЭС, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, снижение этого экономического показателя в РФ составит приблизительно 3,9%.

Аналогичная отрицательная динамика ожидается и в странах — участницах АТЭС.

«…суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%», — заявил Путин.

Что касается мировых показателей, то, по существующим прогнозам, глобальный ВВП в 2020 году сократится на 4,4%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее спрогнозировал падение ВВП России в пределах 4% и 5%. По его словам, изначально специалисты ожидали снижение вплоть до 8%.

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