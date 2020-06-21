Умалять значение сделанного украинским народом в ходе Великой Отечественной войны означает наносить серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым, заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского.
Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе «сговор тоталитарных режимов», что и привело к началу войны.
"Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано, к сожалению, действующим президентом страны, — это нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".