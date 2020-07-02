Итоги голосования по поправкам в конституцию свидетельствуют о том, что подавляющее большинство россиян верят в возможность властей выполнять свою работу лучше, заявил президент России Владимир Путин.

«Вместе с тем, результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы (власти — прим.) можем работать лучше», — сказал президент на заседании оргкомитета «Победа».

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>

Голосование по Конституции: подведение итогов 1 из 16

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

2 из 16

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала Mpravda.com глава ЦИК Элла Памфилова.

3 из 16

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

4 из 16

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

5 из 16

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

6 из 16

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

7 из 16

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

8 из 16

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

9 из 16

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

10 из 16

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

11 из 16

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

12 из 16

Расшифровка данных электронного голосования.

13 из 16

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

14 из 16

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

15 из 16

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

16 из 16

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

1 из 16

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

2 из 16

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала Mpravda.com глава ЦИК Элла Памфилова.

3 из 16

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

4 из 16

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

5 из 16

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

6 из 16

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

7 из 16

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

8 из 16

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

9 из 16

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

10 из 16

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

11 из 16

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

12 из 16

Расшифровка данных электронного голосования.

13 из 16

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

14 из 16

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

15 из 16

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

16 из 16

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.