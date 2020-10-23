Экономика в целом еще не перешла к устойчивому и долгосрочному подъему, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с по экономическим вопросам.

«Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму», — сказал он.

В такой ситуации, по словам президента, ключевым моментом является увеличение доходов россиян и повышение занятости.