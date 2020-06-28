Россия оказывала помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 не по политическим соображениям, а поскольку им было тяжело, и они об этом попросили, заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких соображений на этот счёт политического характера», — сказал Путин.

Он отметил, что попытки скомпрометировать «благородные действия и порывы» РФ заканчиваются неудачей заинтересованных в этом лиц.

«На бытовом, общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция РФ, она гражданскому обществу этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическим элитами», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в период пандемии всем странам крайне важно объединить усилия в борьбе с общими угрозами, «а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить своё доминирование» на международной арене, «ведут в тупик», не дают возможность эффективно функционировать всему международному сообществу.