Михаил Ефремов обратился к публике через адвоката Эльмана Пашаева с разъяснением по поводу своих выступлений на youtube-канале «Гражданинпоэт» и раскрыл роль политики в его уголовном деле.

По словам защитника Михаила Ефремова, он навестил актера в пятницу, 26 июня,чтобы узнать о его самочувствии. Напомним, накануне Ефремов перенёс сердечный приступ. Во время последнего визита артист попросил Эльмана Пашаева сделать «политическое» заявление от его имени. Публикуем монолог полностью:

— Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе. Естественно, об этом я поставил в курс своего подзащитного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам. Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили.

Произошло ДТП, и в нём разберутся следствие и суд. Вот что он говорил мне и попросил предать гласности при первой же возможности: «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше».

На мой вопрос о голосовании по поводу внесения изменений в Конституцию Михаил сказал, что в политической части этих поправок не разбирается и ничего сказать не может, но очень хорошо отозвался о социальной поддержке, которая будет гарантирована в случае принятия изменений.

Когда я процитировал подзащитному несколько вопросов ваших коллег о его стихотворениях на канале «Гражданин поэт», в которых он критикует власть, то Михаил мне ответил так: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа». При этом он отметил, что клоун – это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях.