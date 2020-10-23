Ситуация на рынке труда России остается достаточно сложной, безработица почти не снизилась, заявил президент России Владимир Путин.

«Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3%, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов кабмина.

По данным Росстата, общая безработица в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Как следует из данных статистического ведомства, общая численность безработных в сентябре составила 4,8 миллиона человек и по сравнению с августом текущего года снизилась на 31 тысячу человек, или на 0,7%.