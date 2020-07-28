Проект строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР является ярким примером эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам прошедшей во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.

Текст приветствия в режиме видеоконференции зачитал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«ИТЭР, ставший крупнейшим международным научно-техническим проектом, представляет собой яркий пример эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества», — отметил Путин.

Он напомнил, что Россия является одной из стран-основательниц инициативы проекта ИТЭР, который призван внести важный вклад в обеспечение энергетической безопасности человечества, и играет активную роль в воплощении этого проекта в жизнь. В основе проекта ИТЭР лежит разработанная в России концепция установки токамак, отметил российский лидер.

Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.

В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран — в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.

В основе реактора ИТЭР лежит система токамак (тороидальная камера с магнитными катушками), разработанная в 1950-е годы прошлого столетия советскими учеными — академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. ИТЭР – это следующий логический шаг развития программ исследований в области управляемого термоядерного синтеза, необходимая ступень в деле демонстрации возможности получения электроэнергии на основе термоядерного синтеза. Инициатива объединения международных усилий для создания экспериментальной термоядерной установки нового поколения принадлежала знаменитому академику Евгению Велихову (ныне почетному президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»).

Россия не только стала родоначальницей идеи проекта ИТЭР, но и активно участвует в производстве высокотехнологичного оборудования для этого термоядерного реактора. РФ создает для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование. Сверхпроводники, устройства для нагрева термоядерной плазмы — гиротроны (их можно сравнить с гигантскими СВЧ-печами), элементы защиты и диагностики, — всего более 25 уникальных систем находятся в зоне ответственности российских предприятий. За выполнение обязательств российской стороны в проекте ИТЭР отвечает госкорпорация «Росатом». Как неоднократно подчеркивало руководство проекта, Россия выполняет все работы своевременно и в полном объеме.