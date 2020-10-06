Финансирование социальных обязательств и задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие — это главные приоритеты бюджета-трехлетки. Об этом заявил президент на видеоконференции с лидерами думских фракций.

Дума приступает к рассмотрению федерального бюджета на 2021-й и два следующих года. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы соцзащиты, особенно семей с детьми.

«Были поставлены конкретные задачи по развитию школьного и высшего образования, здравоохранения, включая его первичное звено», — напомнил он.

Кроме того, весной и летом был принят целый ряд новых решений по дополнительной поддержке граждан, занятости, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса.

«Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трехлетнем бюджете», — обозначил задачу Путин.

Президент попросил депутатов вместе с правительством и Советом Федерации, экспертами детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет.