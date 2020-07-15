Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель акцентировал контрпродуктивность попыток Киева исказить содержание минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей. Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс», — говорится в сообщении.