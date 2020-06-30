В случае поддержки россиянами поправок к конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», — сказал он в своем обращении.

Путин выразил уверенность в том, что каждый, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют.

«А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях. Об их здоровье нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии», — сказал он.