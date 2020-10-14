Президент России Владимир Путин наградил учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» и директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анну Федермессер орденом Почета. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

«За активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» наградить Федермессер Анну Константиновну орденом Почета», — говорится в документе.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.