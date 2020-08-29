Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени российского дизайнера Артемия Лебедева. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО «Студия Артемия Лебедева», — говорится в указе.

Кроме того, Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», генерального директора компании InfoWatch Наталью Касперскую.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году он основал «Студию Артемия Лебедева», где работают более 300 человек. Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди проектов студии ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.

Наталья Касперская — соучредитель компании «Лаборатория Касперского», работающей в сфере информационной безопасности. Компания — разработчик программного обеспечения и высокотехнологичных решений для защиты корпоративных и домашних пользователей от различных киберугроз. Касперская возглавляла компанию 10 лет в качестве генерального директора, а в 2007 году возглавила компанию InfoWatch, разрабатывающую инновационные решения в области защиты корпораций от внутренних и внешних угроз.