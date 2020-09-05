Президент также отметил, что вопрос координации и на федеральном, и на региональном уровне стал ключевым в борьбе с эпидемией

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Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары коронавируса», считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет», показанном в субботу на телеканале «Россия-24».

«Конечно, сработало! — сказал президент, отвечая на вопрос о том, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии, а также практика поручений и правительству, и Госсовету. — Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции».

Путин указал на то, что Россия — самая большая страна по территории на планете, поэтому у людей очень разные условия жизни, а у экономики очень разные условия функционирования и разная структура. «Где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то — сельское хозяйство, где-то — авиастроение или автопром», — добавил президент.

Глава государства отметил также, что после того, как в России было принято решение наделить особыми полномочиями глав регионов, «очень многие страны повторили ту же самую практику». «И хорошо. Это говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика», — подытожил он.