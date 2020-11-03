Правозащитники намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить бесплатные компьютеры и интернет для школьников, находящихся на дистанционном обучении из-за коронавируса. Об этом «Коммерсанту» заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, в повестку традиционной встречи членов СПЧ с президентом России войдут около 20 вопросов.

«Мы планируем поднять тему дистанционного образования, которое сегодня оказывается очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей. Компьютеры, трафик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 43-я статья Конституции о бесплатном образовании», — пояснил он.

Глава СПЧ высказал мнение, что расходы должны нести не родители, а государство, «обеспечивая учащихся трафиком и компьютерами».

«Это нужно решать, так как мы не знаем, сколько продлится эпидемия и что будет дальше», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Также члены Совета планируют обсудить с главой государства цифровизацию и защиту персональных данных, дезинфекцию мест общественного пребывания, права журналистов, амнистию и изменение порядка доступа к лекарствам в СИЗО и колониях.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести учеников средних и старших на дистанционное обучение. Мера, связанная с угрозой распространения коронавируса, коснулась школьников 6-11 классов. Градоначальник объяснил такое решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения, при этом легче адаптируются к дистанционному формату.