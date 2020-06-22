Президент России Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем американский лидер Дональд Трамп, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Президент Путин исчерпывающим образом готовится к встречам. Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь… Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом… У него (Путина – ред.) всегда есть план, и он ему следует", — сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News.