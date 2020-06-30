Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.

«Уважаемые граждане России. Сегодня на Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой. чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали. гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», — сказал Путин.