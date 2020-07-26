Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин во время разговора по телефону позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта», — говорится в сообщении.