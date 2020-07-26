Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным обсудил ряд законов, касающихся особого порядка местного самоуправления в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса президента Украины в воскресенье.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Отмечалось, что Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой Украины постановление о проведении местных выборов в 2020 году «как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования».

«Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.), и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины», — говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.