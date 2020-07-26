Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным разминирование территорий в Донбассе и открытие новых КПП на линии разграничения, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса президента Украины.

В минувшую среду прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Позже украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в регионе.

«Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына (…) Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.