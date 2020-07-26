Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили выполнение договоренностей «нормандской четверки», которые были достигнуты на саммите в Париже в декабре 2019 года, и условия, необходимые для проведения следующего саммита в Берлине, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита «Нормандской четверки» в Берлине», — говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

На первом за три года саммите «нормандского формата», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.