Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсуждали ситуацию на Балканах, решения должны основываться на резолюциях ООН, площадки не так важны, главное результат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, ситуация на Балканах предметно обсуждалась в ходе контактов Путина с Вучичем. Позиция России хорошо известна, она четко сформулирована президентом и министром иностранных дел России. Мы считаем, что любое решение должно быть основано на принципах уважения к Сербской республике, а также должно предлагаться и организовываться с учетом и на базе соответствующих резолюций совета безопасности ООН», — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли Путин Вучичу, что предпочел бы, чтобы переговоры о сербско-косовском урегулировании велись при помощи Евросоюза, а не во главе с США.

Отвечая на вопрос, могло бы участие США в этом вопросе пойти на пользу, Песков сказал, что «здесь главное результат, поэтому так ставить вопрос, наверное, было бы не совсем корректно».

Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил в четверг, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня. Накануне президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи ранее отменил свой визит в Вашингтон после обвинений Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах. Ожидалось, что встреча в Вашингтоне пройдёт между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским «премьером» Хоти.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.