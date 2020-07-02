Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также главы других государств поздравили белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщил в четверг белорусский телеканал ОНТ.

День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля — в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

«В адрес президента Беларуси и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления ко Дню независимости от руководителей зарубежных государств, политических и общественных деятелей. Одним из первых поздравительное послание направил российский президент Владимир Путин, отметив, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества», — сообщили в эфире телеканала.

По данным ОНТ, поздравительную телеграмму направил в Минск и Трамп, он «выразил надежду на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году».