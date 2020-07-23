Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Международная безопасность и гонка вооружений

«Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп выразил надежду, что Россия, Китай и Соединенные Штаты смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.

Иранская ядерная программа

В разговоре президенты коснулись темы иранской ядерной программы.

«С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», — рассказали в Кремле.

Кроме того, Путин и Трамп подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи двух стран.

Борьба с коронавирусом

Главы государств поприветствовали сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с коронавирусом. Как рассказали в Вашингтоне, президенты подняли вопрос «открытия» мировой экономики.

«Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз — Аполлон». Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в пресс-службе российского президента.

В Кремле подчеркнули, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.