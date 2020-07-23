Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки.

Контроль над вооружениями

Особое внимание лидеры двух стран уделили двусторонним консультациям, которые проходили в Вене.

Путин и Трамп отметили также затронули ситуацию с Договоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь, в Белом доме рассказали, что Трамп выразил надежду, что Россия, Китай и США смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.

Иранская тематика

В ходе переговоров лидеры обсудили также иранскую проблему.

В частности, Путин и Трамп выступили за коллективные усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и глобального режима ядерного нераспространения

Коронавирус, орбитальный полет и торговля

Обсуждая сложившуюся ситуацию с COVID-19, президенты поприветствовали взаимодействие сторон в борьбе с коронавирусом. Также Путин и Трамп заявили о необходимости «открытия» мировой экономики.

Кроме того, они подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи государств.

Примечательно, что президенты России и США также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз — Аполлон».

Как рассказали в Кремле, Путин и Трамп договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Разговор носит конструктивный и содержательный характер, добавили в Москве.