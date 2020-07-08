Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули стремление активно наращивать взаимодействие РФ и КНР, в том числе по поставкам углеводородов, атому, авиастроению, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подчеркнули заинтересованность в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках Совбеза ООН, а также по линии ШОС и БРИКС. Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении контактов на различных уровнях.