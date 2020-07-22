Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили ситуацию со Святой Софией, подчеркнули исключительное культурное, духовное значение этого уникального объекта, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия», — говорится в сообщении.

Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.

Храм Святой Софии — Айя-София был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.