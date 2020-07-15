Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре негативно оценили недавние заявления Киева о необходимости пересмотреть Минские соглашения по Донбассу, сообщил пресс-служба Кремля.

Кроме того, главы двух стран подтвердили безальтернативность договоренностей, достигнутых в Минске, как единственной основы для урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению Путина, попытки украинских властей исказить содержание документа контрподуктивны.

«Отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», — уточнили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Минские соглашения во многом потеряли свою актуальность.