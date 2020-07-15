Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора заявили о бесперспективности санкционного давления на Иран и о востребованности усилий по сохранению иранской ядерной сделки, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг Ирана президент России подчеркнул бесперспективность санкционного давления на Тегеран и востребованность усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.