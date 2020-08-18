Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину из-за ситуации в Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

В разговоре с российским лидером она отметила, что Минск должен воздержаться от насилия против мирных граждан, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

Мировые лидеры выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

Путин акцентировал внимание на неприемлемости неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По информации МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.